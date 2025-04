Andrang am Petersdom: Abertausende wollen sich vom Papst verabschieden

Die gewaltige Trauer um den verstorbenen Papst Franziskus lässt sich inzwischen auch in Zahlen ausdrücken. Nur wenige Stunden, nachdem der Leichnam des Oberhaupts der katholischen Kirche im Petersdom aufgebahrt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, harren ersten Schätzungen nach bereits mindestens 20.000 Menschen in der Schlange davor aus. Sie alle wollen den Pontifex, der am 21. April im Alter von 88 Jahren verstorben war, ein letztes Mal sehen und ihm ihre Ehre erweisen.