Andre Agassi: Seine Schwester wünscht ihm den Tod

«Sterbt in den schlimmsten Schmerzen»

Dazu macht die Schwester der Familie heftige Vorwürfe: «Ich bin die Realität des wandelnden Todes, weil ich wegen euch so bin wie ich bin. Ich habe nichts zu geben oder zu fühlen oder kümmern. Ihr habt mich jeder Menschlichkeit und jeden Lebens in meinem Inneren beraubt.» Weiter wünscht sie den Brüdern: «Sterbt für alle Zeit in den schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann». Sie verfluche «den Tag, an dem ich dich nicht umgebracht habe, Philly». An anderer Stelle verflucht sie «den Tag, an dem du von deinem teuflischen Vater gezeugt worden bist» in Richtung Andre.