Andre Agassi und Steffi Graf: Für ihre Kinder sind sie keine Stars

Kinder wunderten sich über Reaktion der Menschen

Die US–amerikanische Tennis–Ikone sprach vor dem «The Netflix Slam»–Spiel in Las Vegas, in dem Rafael Nadal (37) und Carlos Alcaraz (20) aufeinander trafen, mit dem US–Magazin «People» über Sohn Jaden Gil (22) und Tochter Jaz Elle (20). «Ich kann mir vorstellen, wie jemand das von aussen betrachtet. Irgendwie wird es diesen Moment geben, in dem sie sagen: ‹Das sind meine Eltern.›» Doch den einen Moment, in dem die zwei erkannt hätten, dass ihre Eltern Stars sind, habe es nie gegeben. Denn sie hätten ihn und seine Frau Steffi Graf stets in erster Linie als Mutter und Vater gesehen.