Andrea Berg und Vanessa Mai: Hand in Hand bei Jubiläumsshow

Kein «Knatsch»

Zuletzt hatten sie mit «Knatsch»-Gerüchten aufgeräumt. «Es gab nie eine Situation, in der wir beide aneinandergeraten sind. Es war eher so, dass in der Öffentlichkeit über die böse Schwiegermutter oder die böse Schwiegertochter geschrieben wurde. Das ist immer nur der Blick auf uns gewesen. Aber es gab zwischen uns nie Knatsch», erzählte Mai im Doppelinterview der «Bild am Sonntag». Berg verriet ausserdem, dass sie sogar «regelmässig zusammen Familienurlaube» machen würden.