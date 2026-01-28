Andrea Berg wird 60: Sechs spannende Fakten über die Schlagersängerin

Ausgleich im Privaten

Uli Ferber (66) steht Andrea Berg zur Seite. Mit dem Hotelier ist die gebürtige Krefelderin seit 2007 verheiratet. Ihr Mann führt das Hotel Sonnenhof im baden–württembergischen Aspach, zu dem auch viele Tiere wie Ponys und Alpakas oder der Blick auf die Weinberge gehören. In den Betrieb ist auch Andrea Berg involviert. «Es ist wirklich eine schöne heile Welt, in der ich wieder auftanken kann», schwärmte sie 2024 über ihr besonderes Umfeld in der NDR–Talkshow. «Wenn du ein Konzert vor 15.000 Menschen spielst und alle jubeln dir zu, du kommst am nächsten Tag nach Hause und jemand ruft ‹Chefin, da und da fehlt was›, das mache ich dann so gerne.» Sie nähe gerne Gardinchen für die Häuschen im dazugehörigen Chaletdorf oder sei gerne manchmal «aus Spass» im Service. «Diese Normalität ist für mich ein superschöner Ausgleich.»