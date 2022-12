Andrea Kaiser und Sébastien Ogier: Ihr Rezept für eine glückliche Ehe

Am 16. Dezember steigt die dritte «TV total Autoball WM» (20:15 Uhr live auf ProSieben). Zwei Tage vor dem Endspiel der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 werden sich erneut Prominente hinters Steuer setzen und in Duellen versuchen, mit einem Auto einen grossen Ball ins Tor zu manövrieren. Steven Gätjen (50) und Andrea Kaiser (40) werden das Event in der Arena in Hannover präsentieren. Kaisers Ehemann, Rallye-Star Sébastien Ogier (38), sitzt hingegen als Teilnehmer für Frankreich im Auto. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht das Paar über seinen Doppel-Job und die vermeintliche Favoritenrolle von Ogier. Zudem verrät Kaiser das Rezept für ihre vor acht Jahren geschlossene Ehe und berichtet, wie die Familie Weihnachten verbringt.