Andrea Kiewel verpasst «ZDF-Fernsehgarten»-Jubiläum: Wer springt ein?

Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news erklärte der Sender am Samstag, dass «Let's Dance»–Juror Joachim Llambi (60) und Komiker Lutz van der Horst (49) Andrea Kiewel am Sonntag im «ZDF–Fernsehgarten» vertreten werden. In einer Pressemitteilung heisst es zudem, dass beide zuvor als Gäste in der Sendung eingeplant waren bzw. Llambi sogar als Co–Moderator.