Andrea Sawatzki und Christian Berkel: Dreharbeiten waren «aufregend»

Gemeinsame Dreharbeiten sind «immer wieder aufregend»

Wie es ist, gemeinsam vor der Kamera zu stehen, wenn man sich privat so gut kennt – das haben Sawatzki und Berkel in einem Doppelinterview mit spot on news verraten. «Es ist spannend, immer wieder neu, weil man den anderen immer wieder anders erlebt», sagt Andrea Sawatzki. Christian Berkel sieht es ähnlich: «Immer wieder aufregend, weil ich Andrea jedes Mal von einer anderen Seite kennenlerne», sagt er.