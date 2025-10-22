Andrea Sawatzkis nächster Coup? Neue Reihe «Die Verteidigerin» startet

Spannender Auftakt mit moralischen Grauzonen

«Die Verteidigerin – Der Fall Belling» spielt in Freiburg und dem umgebenden Schwarzwald und erzählt von einer Pflichtverteidigerin, die Gerechtigkeit will. Lou Casparis erste Mandantin, Linda Belling (brillant gespielt von Valery Tscheplanowa, 45), wird beschuldigt, ihren Mann vom Balkon gestossen zu haben. Sie bestreitet die Tat nicht, sieht sich selbst als schuldig und lehnt anwaltliche Vertretung ab. Doch Caspari lässt nicht locker.