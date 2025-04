Andreas Gabalier: Betrüger erstellen Fake-Interview mit seiner Stimme

Auch diese Promis machen auf die Betrugsmasche aufmerksam

Neben Gabalier klagen einige andere Prominente über den Missbrauch von KI–Technologien zur Erstellung von Audio– und Videoinhalten. So klärte Hollywoodstar Tom Hanks (68) im vergangenen Jahr über eine Werbung auf, in der ein KI–Klon seiner Person Wunderheilmittel anpries. In einem mittlerweile gelöschten Post stellte er unter anderem klar: «Diese Anzeigen wurden ohne meine Zustimmung, in betrügerischer Absicht und durch künstliche Intelligenz erstellt.»