Andreas Gabalier: Der Alpen-Elvis feiert 40. Geburtstag

Wie er auf die Idee kam, sich als «Volks–Rock‹n›Roller» noch einmal neu zu erfinden, beschrieb er kurz nach seinem Image–Wechsel der «Welt» folgendermassen: «Ich habe die ersten Auftritte in Österreich in Festzelten und auf Volksfesten gespielt, noch ohne Band. Viele der Mädels in der ersten Reihe sind einfach in Ohnmacht gefallen – es war heiss, es war eng, und sie hatten stundenlang nichts getrunken. Das hat mich an Elvis–Videos erinnert, aus den 50er, 60ern. Da hab‹ ich gedacht: Volks–Rock›n'Roll. Das ist es!»