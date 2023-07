Andreas Gabalier kündigt Open-Air-Konzerte für 2024 an

Die Stationen der Tour

Tickets für die Konzerte im nächsten Jahr gibt es ab kommenden Freitag (28.7.) bei Eventim. Das bereits angekündigte Konzert in München am 22. Juni 2024 ist bereits im Vorverkauf. Weitere Stationen sind am 25. Mai in Bad Segeberg (Kalkberg Arena), am 31. Mai in Oberhof (Lotto Thüringen Arena am Rennsteig), am 1. Juni in Dresden (Rudolf-Harbig-Stadion), am 7. Juni in St. Goarshausen (Freilichtbühne Loreley) und am 8. Juni in Iffezheim (Galopprennbahn).