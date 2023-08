Andreas Kieling ist von «7 vs. Wild»-Vorwürfen überrascht

In einer Story auf dem Instagram–Account der Show wurde zuvor mitgeteilt: «Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann–Kathrin Bendixen (Affe auf Bike) und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von ‹7 vs Wild› teilnehmen zu lassen.» Die Rede war dort auch von einer «Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten».