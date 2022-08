Sind Lucas Cordalis und Twenty4tim fix dabei?

Ebenfalls spekuliert wird die Teilnahme des Influencers Twenty4tim (21). Der gebürtige Kölner, der im echten Leben auf den Namen Tim Kampmann hört, war im vergangenen Jahr schon für RTL in der Gameshow «Pocher vs. Influencer» zu sehen. Twenty4tim soll ein guter Freund Mangolds sein und ebenfalls zum Dschungelcamp-Cast 2023 gehören, heisst es. Fix sei hingegen, dass der Schlagersänger Lucas Cordalis (55) Teil der RTL-Show sein wird. Cordalis musste in diesem Jahr wegen einer Corona-Infektion kurzfristig wieder abreisen. Schon damals hoffte er «auf eine Chance im nächsten Jahr».