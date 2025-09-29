Andrew Garfield erteilt Sequel von «The Social Network» eine Absage

Andrew Garfield (42) erteilt der Fortsetzung von «The Social Network» eine Absage. Der oscarnominierte Schauspieler wird im Sequel «The Social Reckoning» nicht als Facebook–Mitbegründer Eduardo Saverin (43) zurückkehren, wie das Branchenblatt «Variety» vermeldet. Auf die Frage, ob er im zweiten Teil mit dabei ist, antwortete Garfield: «Nein, nein. Eduardo ist in Singapur und hat eine gute Zeit.»