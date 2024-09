Andrew Garfield kehrt nach Auszeit zurück - glücklicher denn je

2019 verlor er seine Mutter an Krebs

Ein Thema, mit dem Garfield auch persönliche Erfahrungen verbindet. 2019 hat er seine eigene Mutter an Krebs verloren. In dem Interview spricht er auch darüber, wie er diese Trauer verarbeitet hat. So hätte ihm die simple Erkenntnis geholfen, dass es schon immer so gewesen sei. Er erklärt: «Söhne haben ihre Mütter verloren, Töchter haben ihre Mütter verloren [seit Anbeginn der Zeit]. Wir haben Glück, wenn es so ist und nicht umgekehrt.» Für ihn sei es «gut zu wissen, wie gewöhnlich die Erfahrung sei, wenn man bedenkt, wie universell sie ist». Diese Erkenntnis hofft er auch auf das Publikum übertragen zu können: «In Bezug auf meine eigene persönliche Erfahrung fühlte es sich wie ein sehr einfacher Akt der Heilung für mich selbst an und hoffentlich auch für das Publikum.»