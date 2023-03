Andrew Lloyd Webber hat der Welt berühmte Musicals wie «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat», «Jesus Christ Superstar», «By Jeeves», «Evita», «Cats», «Starlight Express», «Das Phantom der Oper», «Sunset Boulevard», «Whistle Down the Wind», «The Beautiful Game», «The Woman in White», «Love Never Dies» oder «Cinderella» beschert.