Andrew Mountbatten-Windsor: Erster Ausritt nach Titelverlust

König Charles vollzieht historischen Schritt

Während Andrew noch durch Windsor reitet, wird sein Name bereits aus dem öffentlichen Raum entfernt. Von der offiziellen Website der Königsfamilie ist er vollständig verschwunden. Wie die britische Zeitung «Daily Mirror» berichtet, wurden zudem Gedenktafeln mit seinem Namen auf den Falklandinseln entfernt. Andrew hatte das britische Überseegebiet in den 1980er–Jahren als Helikopter–Kopilot gegen eine argentinische Invasion verteidigt.