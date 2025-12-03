Andrew Mountbatten-Windsor: Keine Entschädigung nach Royal-Lodge-Umzug

Der Ex–Royal hatte die Royal Lodge 2003 mit einem 75–Jahres–Mietvertrag übernommen und damals über 8,5 Millionen Pfund im Voraus gezahlt. Diese Summe deckte sowohl Renovierungskosten als auch die Miete für die gesamte Laufzeit ab, basierend auf einem fiktiven Jahresbetrag von 260.000 Pfund. Eine Vertragsklausel sah vor, dass er bei einem Auszug innerhalb der ersten 25 Jahre Teile dieser Vorauszahlung zurückerhalten könnte – allerdings nur bei ordnungsgemässer Instandhaltung.