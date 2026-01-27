Andrew Mountbatten-Windsor: Tochter Beatrice hält den Kontakt

Bericht über schwieriges Verhältnis zwischen Andrew und seinen Töchtern

Damit scheint zumindest der Kontakt zu einer seiner beiden Töchter zu bestehen. Die britische «Mail on Sunday» hatte Mitte Januar von dem schwierigen Verhältnis gesprochen, das im Zuge des Jeffrey–Epsteins–Skandal in Andrews engster Familie herrsche. Für seine Töchter sei es eine schwierige Situation, wie sie mit ihrem in Ungnade gefallenen Vater umgehen sollen. Während Beatrice um Ausgleich bemüht sei, soll die jüngere Prinzessin Eugenie (35) jeglichen Kontakt abgebrochen haben. Als Gründerin der Organisation «The Anti–Slavery Collective» sehe sie die Weigerung ihres Vaters, sich bei den Epstein–Opfern zu entschuldigen, sehr kritisch.