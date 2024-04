Andrew Scott als «Ripley» auf Netflix: Das erwartet die Zuschauer

Das erwartet die Zuschauer

Die Crime–Serie «Ripley» bietet Zuschauerinnen und Zuschauern ein exquisit gespieltes Charakterdrama, in dem besonders Hauptdarsteller Scott rundum begeistert. Der Mime, der zuletzt auch in Andrew Haighs (51) «All of Us Strangers» zu sehen war, verkörpert eindringlich die mysteriöse Hauptfigur, die nirgendwo so richtig hinzugehören scheint und sich infolge ihrer Taten vor allen Menschen in ihrem Umfeld verstellen muss.