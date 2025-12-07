Andrew und Sarah Ferguson bei Taufe von Enkelin erwartet

Ein Insider verriet dem Blatt: «Beatrice hat ihren Vater natürlich eingeladen. Aber die Beziehung zwischen ihnen ist nicht herzlich.» Dennoch sorge sich die Prinzessin um ihn. Andrew durchlebe derzeit ein psychisch belastendes Tief, und Beatrice wisse, dass er seine Enkelkinder liebe. Daher könne sie ihm die Teilnahme an der Taufe nicht verwehren. Für diese Lösung seien «sorgfältige Gespräche und Diplomatie mit König Charles» nötig gewesen.