Andrew verliert Prinzentitel: Virginia Giuffres Familie reagiert

Weiter heisst es: «Virginia Roberts Giuffre, unsere Schwester – ein Kind, als sie von Andrew sexuell missbraucht wurde – hat niemals aufgehört, für Gerechtigkeit für das einzustehen, was ihr und zahllosen anderen Überlebenden angetan wurde. Heute erklärt sie ihren Sieg. Wir, ihre Familie, werden gemeinsam mit ihren Schwestern im Geiste weiter für Virginia kämpfen und nicht ruhen, bis auch alle anderen Täter und Mitwisser aus dem Umfeld von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell zur Verantwortung gezogen werden.»