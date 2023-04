Am 29. April 2023 präsentiert Andy Borg (62) eine neue Ausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow «Schlager-Spass mit Andy Borg». Zu Gast ist Stefan Mross (47), der einen ersten Einblick in die neue Staffel von «Immer wieder sonntags» gibt. Der Clou: In der Auftaktfolge am 7. Mai wird dann wiederum Andy Borg bei Stefan Mross vorbeischauen. Das teilt der Südwestrundfunk in einer Pressemeldung mit.