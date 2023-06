Andy Muschietti: «The Flash»-Regisseur dreht neuen Batman-Film

Der geplante Batman-Film «The Bold and the Brave» hat einen Regisseur gefunden. Laut «Variety» wird Andy Muschietti (49) den Job übernehmen. Der Regisseur ist gerade mit «The Flash» in den Kinos vertreten. Darin setzt der Argentinier gleich zwei Batmans in Szene. Mit Ben Affleck (50) und Michael Keaton (71) schlüpfen für das Flash-Solo erprobte Batman-Darsteller erneut in das schwarze Cape.