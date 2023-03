König Charles III. (74) will angeblich seinem Sohn Prinz Harry (38) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (41) ihr englisches Zuhause Frogmore Cottage nehmen. Das will das britische Boulevardblatt «The Sun» in Erfahrung gebracht haben. Weiter besagen die Gerüchte, dass der Monarch das Anwesen seinem in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew (63) angeboten haben soll. Dem Bericht nach planen Harry und Meghan bereits, wie sie ihre restlichen Habseligkeiten in ihre Wahlheimat USA bringen.