Angebliche sexuelle Übergriffe: Gérard Depardieu in Polizeigewahrsam

Die französische Justiz scheint ernst zu machen: Die Schauspiel–Legende Gérard Depardieu (75) sitzt in Polizeigewahrsam. Wie unter anderem die Tageszeitung «Le Parisien» unter Berufung auf Behördenkreise berichtet, wurde Depardieu am Montagmorgen von der Polizei vorgeladen und befindet sich aktuell in einer Polizeistation in offiziellem Gewahrsam. Derzeit würde er dort zu aktuellen Vorwürfen vernommen. Ob er anschliessend wieder auf freien Fuss gesetzt wird, ist bislang unklar.