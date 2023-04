Herzogin Meghan (41) wehrt sich erneut gegen die Berichterstattung der Medien. Vor Kurzem berichtete «The Telegraph» darüber, dass sie einen Brief an König Charles III. (74) geschickt haben soll, in dem sie ihre Besorgnis über eine «unbewusste Voreingenommenheit» innerhalb der königlichen Familie zum Ausdruck brachte. Das soll laut des Berichts auch bei ihrer Entscheidung eine Rolle gespielt haben, nicht an der Krönung am 6. Mai teilzunehmen. Doch das lässt die Ehefrau von Prinz Harry (38) nicht unkommentiert - und bezeichnete diese Behauptungen als «falsch» und «lächerlich».