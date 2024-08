Ángel Salazar: Al Pacinos Sidekick aus «Scarface» ist tot

Ángel Salazar ist tot. Der unter anderem aus «Scarface» bekannte Schauspieler starb am Sonntag (11. August) mit 68 Jahren. Seine Sprecherin und gute Freundin Ann Wingsong bestätigte seinen Tod gegenüber der US–Promiseite «TMZ». Ángel Salazar sei demnach im Haus eines Freundes in Brooklyn im Schlaf gestorben. Der Freund habe den kubanisch–amerikanischen Darsteller am Morgen tot im Bett gefunden. Eine Todesursache sei noch nicht bekannt, Wingsong teilte aber mit, dass Salazar an Herzproblemen gelitten habe.