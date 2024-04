Angela Finger-Erben überrascht Fans mit einer Kurzhaarfrisur

Angela Finger–Erben (44) zeigt sich mit einem ganz neuen Look. Auf ihrem Instagram–Account teilt die Moderatorin ein Bild, auf dem sie mit deutlich kürzeren Haaren zu sehen ist. Ihre lange blonde Mähne reicht ihr plötzlich nur noch bis zum Kinn. «Bin voll im Trend mit dem Short–Bob oder Long–Bob oder Bob fahren! You like? Ist ja schon eine Überwindung, lange Haare abschneiden zu lassen», schreibt sie dazu.