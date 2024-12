Angela Merkel auf Werbetour: So war ihr Talk mit Barack Obama

Weitere Termine in Europa

Merkels Biografie «Freiheit» ist am 26. November erschienen. Das Buch umfasst 736 Seiten und kostet 42 Euro. Am ersten Tag wurde es rund 35.000 Mal verkauft. Seitdem hat die Altkanzlerin schon mehrere Werbetermine absolviert. Während einer ersten Signierstunde in Berlin bildeten sich, wie die «B.Z». berichtet hatte, im Kulturkaufhaus Dussmann lange Warteschlangen. Nicht alle Wartenden erhielten ein Autogramm: Nach rund anderthalb Stunden wurde die Signierstunde beendet. Am 29. November signierte Merkel dann in ihrem alten Wahlkreis Stralsund, am 16. Dezember wird sie in Köln erwartet. Die Veranstaltung ist laut Angaben des Verlags Kiepenheuer & Witsch ebenfalls bereits ausverkauft.