Angela-Merkel-Doku über eine «Hochgeschwindigkeitskarriere»

Wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag am 17. Juli zeigt das Erste eine fünfteilige Dokumentation über die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (69). Die Politikerin war die erste Frau in diesem Amt und die erste deutsche Regierungschefin, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Sie war vom 22. November 2005 bis zum 8. Dezember 2021 Kanzlerin – und damit nur zehn Tage kürzer im Amt als Rekordhalter Helmut Kohl (1930–2017), der von 1982 bis 1998 ebenfalls 16 Jahre lang an der Regierungsspitze war.