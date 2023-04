Zu Beginn der Zeremonie hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) eine Laudatio auf Merkel. Er erinnerte dabei an den 2. Dezember 2021, als die Kanzlerin mit einem Zapfenstreich nach 16 Jahren im Amt verabschiedet wurde. Als erste Bundeskanzlerin habe sie dazu beigetragen, dass dies künftig «eine Selbstverständlichkeit in unserem Land sein wird». Dabei habe sie sich jedoch nie in den Mittelpunkt gestellt und zuletzt etwa während der Corona-Pandemie die Stärke «zur Selbstkorrektur» an den Tag gelegt. Mit ihrem Satz «Wir schaffen das» habe sie Menschen in der Flüchtlingskrise gleichzeitig Sorgen genommen und Hoffnung gegeben.