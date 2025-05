«Mein Leben ist ruhiger und entspannter»

Angela Merkel findet wieder besser in den Schlaf

Mit bemerkenswert offenen Worten spricht die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem aktuellen Interview über ihr neues Leben nach der Politik. Die 70–Jährige geniesst die Ruhe und tiefgründigere Gespräche – und verrät, was sich in ihrem Alltag grundlegend verändert hat.