Angela Merkel ist im Talkformat «Stern Stunde» zu Gast

Der Terminkalender von Ex–Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) bleibt weiter gut gefüllt. Im Dezember wird die Altkanzlerin im Talkformat «Stern Stunde» zu Gast sein. Unter dem Motto «Reden wir über Deutschland» wird die 71–Jährige in der Bertelsmann Repräsentanz Berlin erwartet.
«stern»–Chefredakteur Gregor Peter Schmitz wird laut Ankündigung gemeinsam mit Merkel in dem Livetalk–Format «über unser Land, ihr Leben mit und nach der Politik und die drängende Frage: ‹Wie geht es Deutschland?›» sprechen. Das Gespräch findet am 11. Dezember ab 18:30 Uhr statt und wird live bei ntv ausgestrahlt. «stern.de» bietet zudem einen Livestream an und es wurde ein «Nachtjournal Spezial» bei RTL zu dem Talk angekündigt.
Sie verpasst Geburtstagsfeier von Friedrich Merz
Doch im November reist Angela Merkel zunächst nach Israel. Am 10. November erhält sie dort die Ehrendoktorwürde des Weizmann–Instituts für Wissenschaften. Dadurch verpasst Merkel den Empfang der Unionsfraktion zum 70. Geburtstag von Bundeskanzler Friedrich Merz (69) am 11. November. Eine Einladung habe sie zwar bekommen, durch die Auslandsreise könne sie jedoch nicht teilnehmen, teilte Merkels Sprecherin der Funke Mediengruppe mit. Ihre Glückwünsche werde sie dafür «handschriftlich» übermitteln. Das Verhältnis zwischen Bundeskanzler Merz und Merkel gilt als angespannt.