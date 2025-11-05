Angela Merkel ist im Talkformat «Stern Stunde» zu Gast

Sie verpasst Geburtstagsfeier von Friedrich Merz

Doch im November reist Angela Merkel zunächst nach Israel. Am 10. November erhält sie dort die Ehrendoktorwürde des Weizmann–Instituts für Wissenschaften. Dadurch verpasst Merkel den Empfang der Unionsfraktion zum 70. Geburtstag von Bundeskanzler Friedrich Merz (69) am 11. November. Eine Einladung habe sie zwar bekommen, durch die Auslandsreise könne sie jedoch nicht teilnehmen, teilte Merkels Sprecherin der Funke Mediengruppe mit. Ihre Glückwünsche werde sie dafür «handschriftlich» übermitteln. Das Verhältnis zwischen Bundeskanzler Merz und Merkel gilt als angespannt.