Angela Merkel: «Mit Königin Elizabeth ging ein Zeitalter zu Ende»

Angela Merkel (68) erinnert sich an die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022). In der neuen «Spiegel»-Titelstory blickt die Ex-Kanzlerin auf ihre zahlreichen Zusammentreffen mit der englischen Monarchin zurück. So habe die Queen bei ihren Aufeinandertreffen «immer Fragen gestellt», erinnert sich Merkel. Bei ihrem eigenen Abschiedsbesuch auf Schloss Windsor zum Ende ihrer Kanzlerschaft sei dies nicht anders gewesen. «[...] und die Art der Fragen hat schon gezeigt, wofür sie sich interessiert», erläutert Merkel ein wenig nebulös, ohne näher ins Detail zu gehen.