Verbrechen im «Ring der Nibelungen»

Angela Merkel spricht in True-Crime-Podcast über Richard Wagner

Angela Merkel ist erstmals in einem Podcast zu Gast. In «Sprechen wir über Mord!?» analysiert die Ex-Kanzlerin Rache, Habgier und Eitelkeit in Richard Wagners «Ring des Nibelungen» - und in der Politik.