Angela Merkel verrät: Das imponierte ihr an Ehemann Joachim Sauer

So berichtet Merkel in «Freiheit», dass sie ihren ersten Ehemann Ulrich Merkel 1974, ein Jahr nach ihrem Studienbeginn in Leipzig, kennengelernt hatte. «Es war eine Studentenliebe», schreibt sie. 1977 heiratete das Paar und ging zusammen nach Ostberlin. Dort sei bei ihr später der Wunsch gereift, «mein Leben noch einmal grundlegend zu verändern. Ich beschloss, einen Neuanfang zu wagen, auch privat. Eines Morgens im Frühjahr 1981 verliess ich mit einem Koffer in der Hand die gemeinsame Wohnung in der Marienstrasse». Vorübergehend sei sie bei einer Kollegin eingezogen. Die Ehe wurde 1982 geschieden.