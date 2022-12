Angela Merkel: Wie lebt es sich ohne das Hamsterrad?

Das Ehepaar Merkel/Sauer liebt die Oper und hatte auch in diesem Jahr ein festes Programm. Besuche in Salzburg, wo sie in einem Restaurant ausrutschte und sich ein Kreuzband riss und in Bayreuth, wo ihr neongrünes Outfit Aufsehen erregte und die Münchner «Abendzeitung» schrieb, sie habe wie «ein in Plastik verpacktes Apfelbonbon» gewirkt, was ihr aber «herrlich egal» zu sein schien.