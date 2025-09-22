Angelina Jolie besorgt: «Ich erkenne mein Land nicht mehr»

Besonders bewegend wurde es, als ein Zuschauer Jolie für ihr Engagement für Palästina dankte. Die Aktivistin kämpfte zudem sichtlich mit den Tränen, als sie über die Halskette sprach, die sie im Film trägt – ein Andenken an ihre verstorbene Mutter Marcheline Bertrand (1950–2007), die gegen Brustkrebs und Eierstockkrebs kämpfte. «Es ist sehr schwer, über meine Mutter zu sprechen», sagte sie mit brüchiger Stimme. «Ich habe viel an sie gedacht. Ich glaube, jeder in diesem Raum hat schon einmal in einem Krankenhauszimmer gesessen. Während der Dreharbeiten habe ich an diese Momente gedacht und mir gewünscht, dass meine Mutter diese Gemeinschaft gehabt hätte. Ich wünschte, sie hätte so offen sprechen können wie ich und die Leute würden so freundlich reagieren wie Sie.»