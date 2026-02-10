Angelina Jolie glänzt im transparenten Paillettenkleid

«Zu oft sprechen Filme über die Kämpfe von Frauen – besonders bei Krebs – nur über Enden und Traurigkeit, selten über das Leben», erklärte Jolie über den Film in einem «Time France»–Interview. Die Regisseurin Alice Winocour (50) habe die sensiblen Themen «mit solcher Feinfühligkeit» behandelt. «Ich liebe diesen Film, weil er eine Geschichte erzählt, die weit über den Weg einer kranken Person hinausgeht: Er zeigt das Leben.»