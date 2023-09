Angelina Jolie ist seit einem Jahrzehnt nicht sie «selbst gewesen»

Tatsächlich war Jolie seit ihrem Erfolg in «Maleficent – Die dunkle Fee» (2014) und dem Flop «By the Sea» (2015), in dem sie an der Seite von Pitt spielte, deutlich seltener in Hollywood–Produktionen zu sehen als noch in den vorangegangenen Jahren. Einzig in der Fortsetzung «Maleficent – Mächte der Finsternis» (2019) und in «They Want Me Dead» (2021) spielte sie eine Hauptrolle. In anderen Werken aus den vergangenen Jahren wie dem Marvel–Blockbuster «Eternals» (2021) war sie lediglich in Nebenrollen zu sehen oder Teil eines grösseren Ensembles.