Angelina Jolie: Mit Sohn Knox auf dem roten Teppich

Der rote Teppich bei den jährlichen Governors Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences war am 17. November voll mit Stars und Sternchen – darunter Tom Hanks (68), Daniel Craig (56), Jennifer Lopez, Andrew Garfield, Jennifer Lawrence (34). Die Veranstaltung gilt als erster grosser Wahlkampfstopp für die Oscar–Anwärter des Jahres. Der kürzlich verstorbene Musikproduzent Quincy Jones (1933–2024) wurde posthum mit dem Ehrenpreis geehrt.