Angelina Jolie und Brad Pitt: Sorgerechtsstreit neigt sich dem Ende zu

Eine Richterin stellte in einem vorangegangenen Entscheid zunächst fest, dass Jolie ihre Anteile 2021 ohne Pitts Zustimmung an einen russischen Oligarchen verkauft hatte. Was daraus für Konsequenzen entstehen, sollte eine kommende Verhandlung klären. Doch zuvor griff Jolie die getroffene Feststellung an: Das Gericht wies aber Jolies Behauptungen jetzt zurück. Sie hatte angegeben, dass Pitts Klage «unseriös, böswillig und Teil eines problematischen Musters» sei. Damit hat Brad Pitt nun endgültig grünes Licht, seine Klage wegen Verstosses gegen eine «stillschweigende Vereinbarung» über faires Verhalten sowie Treu und Glauben im Rechtsverkehr durchzusetzen.