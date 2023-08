Angelina Jolie wird am Broadway von Tochter Vivienne unterstützt

In einem Statement sagte Angelina Jolie dem Online-Portal, dass ihre Tochter sie stark an ihre eigene Mutter Marcheline Bertrand erinnere. «Viv erinnert mich an meine Mutter, da es ihr nicht darum geht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, sondern andern Kreativen eine Stütze zu sein», so die Schauspielerin, die gemeinsam mit Ex-Mann Brad Pitt (59) sechs Kinder hat.