Angelina Kirsch betrachtet ihre Gesichtslähmung «als Chance»

Aufwachen mit halbseitiger Gesichtslähmung

Am Morgen des 24. Juli 2023 ist Angelina Kirsch mit einer halbseitigen Gesichtslähmung aufgewacht. Die Zunge war taub, der Geschmackssinn weg und das linke Auge liess sich nicht mehr so gut schliessen. All das berichtete sie von Tag eins, der im Krankenhaus schnell diagnostizierten «idiopathische periphere Fazialisparese». Kirsch erläuterte in ihrem Instagram–Post weiter: «Heisst vereinfacht, dass mein linker Gesichtsnerv durch Viren– oder Bakterienbelastung gereizt und so angeschwollen ist, dass dadurch die Symptome hervorgerufen werden.» Ausgelöst wurden die Probleme durch eine Herpesinfektion und erstmal verschlechterte sich auch alles, wie von den Ärzten angekündigt. Behandelt wurde sie mit einer Kombination aus Gesichtsgymnastik und Kortison.