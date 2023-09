Angelina Kirsch muss Fotoshooting wegen ihrer Gesichtslähmung abgesagen

«Heute sind es zwei Monate Fazialisparese und ich möchte dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, um zu fragen: Was ist ein Makel und wie viele darf man haben?», geht der Post weiter. Dann kommt ein Zitat, in dem es darum geht, dass Kirsch aktuell nicht für ein geplantes Shooting als Model geeignet sei. Es seien «Bilder voller Strahlen, Lachen, Emotionen» gewünscht. Dies sei aber «mit der momentanen gesundheitlichen Problematik von Angelina (und diese ist aktuell nicht absehbar in der Entwicklung)» nicht richtig umsetzbar.