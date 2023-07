Angelina Kirschs Gesichtslähmung hat sich verschlimmert

Linke Gesichtshälfte nahezu komplett gelähmt

«Lächeln geht leider nur zur Hälfte», sagt die «The Taste»-Moderatorin am Mittwoch in einer Instagram-Story. «Tag drei mit Fazialisparese. Im Vergleich zu Montag ist meine linke Gesichtshälfte nahezu komplett gelähmt, meine rechte Gesichtshälfte macht die ganze Arbeit.» Genau so hätten die Ärzte im Krankenhaus ihr den Verlauf aber auch vorhergesagt. Am Dienstag, dem zweiten Tag der Lähmung, sei es kaum möglich gewesen, das linke Auge zu schliessen. «Das musste ich mir immer zuhalten», so Kirsch.