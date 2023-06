Angelique Kerber: «Werden andere Mütter sicher nachvollziehen können»

«Ich werde mit Beginn der neuen Saison zurückkehren, mit dem klaren Ziel, die Australian Open 2024 zu spielen», sagte Kerber noch zum Zeitplan ihrer anvisierten Rückkehr. Das Tennis-Turnier in Down Under gewann sie 2016. «Ich möchte wieder in meinen Sport, meinen Job, zurückkehren und das tun, was ich liebe. Das werden andere Mütter in ihren Berufen sicher nachvollziehen können.»